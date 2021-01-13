Роль возлюбленной Тарзана в новом танце сыграл кусок белой ткани, символизирующий, по мнению отдельных поклонников артиста, его чистые отношения с супругой. Но так решили не все.
«А мне почему-то образ вашей любовницы представился», «Мотивируете! В среду иду на тренировку в спортзал», «Извините за вопрос, а есть номера, где вы полностью обнажаетесь?», «А чего не голый?» — отреагировали пользователи.
Практически всю деятельность Глушко и Королевой их поклонники сейчас связывают с громкой изменой, в которой стриптизер признался в сентябре прошлого года. Правда, прежде артист долго отрицал факт наличия любовницы и даже обвинял ее в краже драгоценностей жены.
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