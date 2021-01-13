Стриптизер и муж певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, 12 января показал в Instagram новый номер для своего шоу, где он танцует, используя вместо партнерши неодушевленный предмет

Украинский бодибилдер, женатый на секс-кукле, изменил ей, пока она была в «больнице» - видео © Юрий Толочко/Инстаграм

«А мне почему-то образ вашей любовницы представился», «Мотивируете! В среду иду на тренировку в спортзал», «Извините за вопрос, а есть номера, где вы полностью обнажаетесь?», «А чего не голый?» — отреагировали пользователи.

Практически всю деятельность Глушко и Королевой их поклонники сейчас связывают с громкой изменой, в которой стриптизер признался в сентябре прошлого года. Правда, прежде артист долго отрицал факт наличия любовницы и даже обвинял ее в краже драгоценностей жены.

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