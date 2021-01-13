«С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — отметил Макогон.
По его оценке, при проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на треть.
Кроме того, из-за «Турецкого потока» Киев может потерять газ, который раньше предназначался для Венгрии, Сербии и Хорватии.
Это лишит Украину еще 15 миллиардов кубометров транзита, добавил менеджер.