«С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — отметил Макогон.

«Нафтогаз» в 2020-м: схемы, убытки, уход от налогов. И рост цен на газ
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По его оценке, при проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на треть.

Кроме того, из-за «Турецкого потока» Киев может потерять газ, который раньше предназначался для Венгрии, Сербии и Хорватии.

Это лишит Украину еще 15 миллиардов кубометров транзита, добавил менеджер.