Демократам не удастся отправить Дональда Трампа за решетку или объявить ему импичмент, так как за ним стоит множество людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

«Сгоряча они могут его посадить, но в долгосрочных интересах Америки лучше оставить Трампа в покое и договариваться с трампистами. Если Трампа посадят, то в США появится огромное количество людей, которые будут считать, что их лично обидели, их демократически избранного лидера посадили за то, что он стал защищать свои права»,- сказал эксперт.

По его словам, в Конституции США закреплено право на сопротивление народа, если его права нарушены.

Федеральное правительство не захотело расследовать нарушения на выборах, а в США имеется более тысячи свидетельств людей под присягой о нарушениях на выборах.

«То, что федеральное правительство и правительства штатов ничего не сделали, чтобы выправить ситуацию, и есть свидетельство неэффективности власти для американцев. Значит, это дает право американцам на силовое изменение этой власти»,- считает Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».