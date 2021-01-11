Причина кризиса в США заключается в том, что у Америки больше нет ресурсов, чтобы высасывать соки из остального мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«То есть у Америки больше нет денег, чтобы накормить свой правящий класс, обеспечить ему высокое качество жизни и уровень доходов. Из-за этого внутри американского правящего класса началась серьезная борьба на уничтожение. Формально это борьба между демократами и республиканцами. На самом деле это необходимость сокращения правящего класса и расходов на содержание бюрократической машины», — рассказал экономист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».