«Газпром» за год эксплуатации газопровода «Турецкий поток» нарастил загрузку магистрали в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза, сказал глава компании Алексей Миллер

«Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода "Турецкий поток"… С начала эксплуатации "Газпром" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза», — цитирует РИА Новости Миллера.

Упущенные возможности: что теряет Украина в «Турецком потоке» © turkstream.info

При этом, по его словам, Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году увеличили закупку газа у «Газпрома».