«Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода "Турецкий поток"… С начала эксплуатации "Газпром" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза», — цитирует РИА Новости Миллера.
Глава компании напомнил, что «Турецкий поток» надежно транспортирует российский газ через Черное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
При этом, по его словам, Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году увеличили закупку газа у «Газпрома».