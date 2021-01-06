«Да, я считаю его своим другом», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.
Описал Александр Лукашенко свое отношение и к действующему президенту Украины, власти которой не признали итоги президентских выборов в его стране.
«Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена с ним не здороваюсь», — отметил белорусский лидер.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что собирается развивать двусторонние отношения с США.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.