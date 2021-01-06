Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своего российского коллегу Владимира Путина другом. Об этом белорусский лидер заявил в интервью ведущей программе «Действующие лица» Наиле Аскер-заде

«Да, я считаю его своим другом», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Дзермант: В вопросе реформ Белоруссия пойдёт по собственному пути © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко свое отношение и к действующему президенту Украины, власти которой не признали итоги президентских выборов в его стране.

«Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена с ним не здороваюсь», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что собирается развивать двусторонние отношения с США.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.