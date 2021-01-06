Утром 6 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли минометному обстрелу севернее районы Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Украинские солдаты спели о завоевании Крыма и Кубани © Скриншот из видео

Режим бессрочного перемирия в Донбассе, который запрещает любой вид огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, вступил в силу 27 июля прошлого года.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.