По информации представителей народной республики, украинские силовики выпустил по терминалу Донецкого аэропорта 19 мин калибром 120 миллиметров и шесть мин калибром 82 миллиметра.
Режим бессрочного перемирия в Донбассе, который запрещает любой вид огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, вступил в силу 27 июля прошлого года.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.