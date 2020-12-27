Экономические проблемы, которые обрушились на Украину в 2020 году, могут спровоцировать серьезные изменения в украинской политике в 2021-м. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Не исключено, что в 2021 году мы увидим серьезные изменения в украинской политике, связанные с тем, что нынешнее правительство не справилось с управлением экономикой. Не исключены досрочные парламентские выборы, которые нужны для того, чтобы переложить ответственность на новый парламент и правительство», — сказал Зубец.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.