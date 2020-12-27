По его словам, в этом году на Украине упало производство, обвалился ВВП, а безработица, напротив, выросла и достигла 20%, также увеличилась инфляция и обозначились проблемы с бюджетом.
«Не исключено, что в 2021 году мы увидим серьезные изменения в украинской политике, связанные с тем, что нынешнее правительство не справилось с управлением экономикой. Не исключены досрочные парламентские выборы, которые нужны для того, чтобы переложить ответственность на новый парламент и правительство», — сказал Зубец.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.