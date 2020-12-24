Запорожский мост — один из самых известных долгостроев Украины. За таким названием скрывается целый инфраструктурный проект непрерывной 9-километровой магистрали с несколькими мостами, которая должна пройти через остров Хортица и соединить два берега Днепра. Строительство новых мостов началось еще в 2004 году, однако до сих пор не завершено.
«На 30-летие независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед — одна из них запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой», — рассказал Зеленский в ходе своего визита в Запорожье.
В апреле этого года ситуация с запорожским долгостроем сдвинулась с мертвой точки, началась достройка объекта. Предположительно магистраль обойдется властям Украины в 12 млрд гривен.
После начала своего президентства Владимир Зеленский запустил проект «Большая стройка», пообещав таким образом решить проблему с дорогами. В среду, 23 декабря, на сайте главы государства появилось сообщение, согласно которому данный проект признали событием года 93% украинцев. Позднее в текст была внесена правка, по которой лишь 11% жителей страны считают «Большую стройку» событием года, а уже из этих одиннадцати процентов 93% относятся к данной инициативе позитивно.