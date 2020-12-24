Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что краткосрочная цель Украины в отношениях с Российской Федерацией — это выход на принцип мирного сосуществования. Об этом 24 декабря он сказал на брифинге, который транслировался в Facebook

По его словам, без стратегии отношений с Российской Федерацией Украина не может четко выстраивать стратегические перспективы развития экономики. Также министр отметил, что понимание необходимости этой стратегии есть не только в Министерстве иностранных дел, но и в Кабмине и Совете нацбезопасности и обороны. Есть определенные наработки. «Люди второго сорта»: эксперт о том, почему Россия для Украины лучше, чем Польша © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Лично я считаю, — это мое мнение, это то, с чем я как министр вхожу в разговор с коллегами на эту тему, — что краткосрочная цель в наших отношениях с Российской Федерацией — это выход на принцип мирного сосуществования… Мы должны прекратить войну… Поэтому выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины», — подчеркнул Кулеба.

Долгосрочной целью он назвал изменение политики России, которая должна, по его мнению, признать Украину частью НАТО и ЕС.

Ранее Кулеба назвал три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет.