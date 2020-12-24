Избранный президент Молдавии Майя Санду 24 декабря принесла присягу и вступила в должность главы республики, передает РИА Новости

Зеленский о Санду: «Мне очень симпатична Молдавия с таким лидером» © пресс-служба президента Украины

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии «Действие и солидарность» Санду набрала 57,75% голосов.

Согласно предвыборной программе, она выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе с Россией, на базе национальных интересов страны.