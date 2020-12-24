Согласно местному законодательству, президент Молдавии вступает в должность с момента инаугурации. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики.
Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии «Действие и солидарность» Санду набрала 57,75% голосов.
Согласно предвыборной программе, она выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе с Россией, на базе национальных интересов страны.