Певица украинского происхождения Наташа Королева снялась в программе о выживании «Племя», на которую возлагала надежды как на возможность «перезагрузки» и разрешения семейных проблем. Шоу вышло в эфир, а артистка подвела итоги проведенной работы, пишет сайт «Комсомольской правды» 22 декабря

«Нам выпало испытание, но оно подтвердило, что у нас крепкая семья. Мы были в настолько благостном состоянии, что обязательно должно было что-то произойти супернехорошее! Но это нас встряхнуло», — заявила Королева.

Некоторые любят погорячее: украинка с бюстом-великаном не дала поклонникам уснуть © Мила Кузнецова/Инстаграм

Скандал семьи Глушко-Королевых прогремел на всю страну в сентябре, когда некая Анастасия Шульженко публично заявила, что состоит в интимных отношениях со стриптизером Сергеем Глушко. Он сначала все отрицал и обвинял девушку в краже драгоценностей, но позже признался в измене, заявив, что его «опоили».

Издание Украина.ру ранее публиковало новость «Когда успели пожениться?»: поклонники сделали вывод о свадьбе сына Королевой и Тарзана.