«Нам выпало испытание, но оно подтвердило, что у нас крепкая семья. Мы были в настолько благостном состоянии, что обязательно должно было что-то произойти супернехорошее! Но это нас встряхнуло», — заявила Королева.
Она напомнила, что в 2021 году отпразднует с Тарзаном 20 лет совместной жизни, и утверждает, что все это время была счастлива с ним. Нашла певица в случившемся и еще один плюс — во время съемок на острове ей удалось похудеть на 6 килограммов.
Скандал семьи Глушко-Королевых прогремел на всю страну в сентябре, когда некая Анастасия Шульженко публично заявила, что состоит в интимных отношениях со стриптизером Сергеем Глушко. Он сначала все отрицал и обвинял девушку в краже драгоценностей, но позже признался в измене, заявив, что его «опоили».
Издание Украина.ру ранее публиковало новость «Когда успели пожениться?»: поклонники сделали вывод о свадьбе сына Королевой и Тарзана.