Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260622/premer-britanii-starmer-zayavil-ob-ukhode-s-posta-1080483833.html
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании - 22.06.2026 Украина.ру
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам 22 июня
2026-06-22T11:41
2026-06-22T13:01
новости
британия
великобритания
сша
дональд трамп
кир стармер
the guardian
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078839606_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_3bdd96bfa2556c7d9a20b8a6f7f2fd76.jpg
Стармер заявил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, британский премьер "провалился" по двум важным вопросам — миграции и энергетике. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера
британия
великобритания
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078839606_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58f79775232bfd0f950c4c7504af1ab7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, the guardian, мир без границ
Новости, Британия, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, The Guardian, Мир без границ

Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

11:41 22.06.2026 (обновлено: 13:01 22.06.2026)
 
© REUTERS / Hannah McKay
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам 22 июня
Стармер заявил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.
Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.
Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, британский премьер "провалился" по двум важным вопросам — миграции и энергетике. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияВеликобританияСШАДональд ТрампКир СтармерThe GuardianМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:11"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье
17:05Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
16:46"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
16:30ВСУ атакуют Белгородскую область, Украина встревожена "Кинжалом". Новости СВО
16:14Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
16:08На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
16:04Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном
16:00Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется
16:0022 июня не по плану: бои за Раву-Русскую
15:58Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
15:54Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
15:46"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
15:36Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Новости СВО
15:27Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
15:24Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
15:24Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ
15:19Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
15:14Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО
15:10Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
15:07"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана
Лента новостейМолния