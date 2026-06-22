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Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании - 22.06.2026 Украина.ру
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам 22 июня
2026-06-22T11:41
2026-06-22T11:41
2026-06-22T13:01
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Стармер заявил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, британский премьер "провалился" по двум важным вопросам — миграции и энергетике. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера
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новости, британия, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, the guardian, мир без границ
Новости, Британия, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, The Guardian, Мир без границ
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
11:41 22.06.2026 (обновлено: 13:01 22.06.2026)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам 22 июня
Стармер заявил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.
Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.
Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, британский премьер "провалился" по двум важным вопросам — миграции и энергетике. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера