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Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании - 22.06.2026 Украина.ру

Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам 22 июня

2026-06-22T11:41

2026-06-22T11:41

2026-06-22T13:01

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Стармер заявил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, британский премьер "провалился" по двум важным вопросам — миграции и энергетике. Об этом – в материале Трамп заявил об отставке Стармера

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новости, британия, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, the guardian, мир без границ