Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проблемах с поставками западных вакцин в страну. Политолог сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Зеленский не может объяснить украинцам отказ от российской вакцины © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Он более чем прозрачно намекнул, что если Запад не переместит Украину в первые ряды, то, если ВОЗ одобрит российскую вакцину, придется покупать ее, поскольку иначе людям это трудно объяснить. И он подчеркнул, что это будет геополитический удар, поскольку вся эта ситуация с вакциной — это очень яркая иллюстрация, где видят Украину даже не в предбаннике», — отметил Золотарев.

По его словам, если Зеленский решится на закупку вакцин в России, то это станет ударом по евроинтеграционной идеологии, что будет иметь политические последствия для украинской власти.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину против COVID-19 начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.