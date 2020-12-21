Украина является орудием против России для США. Об этом на днях заявил российский журналист Андрей Бабицкий в интервью изданию Украина.ру

Андрей Бабицкий: Трупоеды © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

По его мнению новый президент США Джо Байден не сильно будет отличаться от своего предшественника.

«Несмотря на то что Трамп хотел наладить отношения с Россией и не особо интересовался Украиной, глубинное государство продолжало поддерживать в таком состоянии этот антироссийский курс Америки. Так что у меня нет ощущения, что в обозримой перспективе положение как-то изменится», — подытожил Бабицкий.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.