«Украина не обладает самостоятельной политической субъектностью. Она является орудием против России для США, и отчасти Брюссель использует украинское государство как обременение на российской границе. И войну в Донбассе в том числе, чтобы России приходилось решать огромное количество проблем, в которых находятся две народные республики», — сказал журналист.
По его мнению новый президент США Джо Байден не сильно будет отличаться от своего предшественника.
«Несмотря на то что Трамп хотел наладить отношения с Россией и не особо интересовался Украиной, глубинное государство продолжало поддерживать в таком состоянии этот антироссийский курс Америки. Так что у меня нет ощущения, что в обозримой перспективе положение как-то изменится», — подытожил Бабицкий.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.