Украинский астролог Влад Росс сказал, что наступающий год Белого быка станет знаковым и очень позитивным для страны, начав период 20-летнего процветания. Однако для того, чтобы 2021-й стал успешным для каждого гражданина, нужно соблюсти основные правила празднования Нового года, передало на днях агентство УНИАН

Украинский модельер предостерег от опасных нарядов в новогоднюю ночь © Андре Тан/Инстаграм

Принесут удачу, по словам Росса, и подарки из серебра, а влюбленным обязательно нужно преподнести друг другу фигурки в виде маленьких бычков. Новогодний стол тоже имеет значение, говядину стоит исключить, предпочтя свинину, чтобы не обидеть символ наступающего года — Белого быка.

Клубы и массовые посиделки с друзьями в бой курантов — плохая идея, утверждает предсказатель, лучше встретить год дома в кругу семьи, иначе «2021 год пойдет насмарку».

Астролог составил прогноз для Украины на 2021 год и пришел к выводу, что уже через несколько месяцев в стране начнется финансовый рост, укрепление гривны, а благодаря приходу к власти Джо Байдена в США в корне изменится и ситуация в Донбассе, вплоть до полного прекращения боевых действий.

В тоже время политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что все революции на Украине происходят под новый год.