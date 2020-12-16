Тему отношений Киева и Москвы нужно обсуждать за бокалом вина. Об этом 16 декабря заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии на тему приоритетов дипломатии в 2021 году, которую транслировали в Facebook

Глава МИД назвал приоритеты внешней политики Украины в 2021 году © Facebook, Dmytro Kuleba

«Я придерживаюсь мысли, если честно, что украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России — ни общество, ни политикум… Человек, который действительно готов к такому разговору, будет или промаркирован фанатиком, или предателем и подставится под удар. Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания. Это нужно осознать», — заявил Кулеба.

По его словам, к теме отношений Киева и Москвы нужно подходить очень осторожно. Необходимо начать с экспертных обсуждений, «возможно, за бокалом вина». Потому что в обществе, по словам министра, еще слишком много эмоций, чтобы говорить про Россию.

Ранее Кулеба очертил приоритеты внешней политики Украины в 2021 году. Министр подчеркнул, что среди приоритетов в следующем году будет тема противодействия России. По его словам, это будет год запуска «Крымской платформы».