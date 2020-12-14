Александр Лукашенко может пойти на совершенно неожиданные меры, вплоть до радикальных шагов по ограничению гражданских прав внутри Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец

Александр Шпаковский о закрытых границах Белоруссии и вечной дружбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Дмитрия Болкунца, Лукашенко таким образом мстит выступающим против него гражданам Белоруссии.

«Допускаю, что накануне проведения Всебелорусского народного собрания, которое запланировано на январь-февраль, Лукашенко примет меры, которые приведут к существенному ограничению гражданских прав и свобод, чтобы жестко реагировать на протесты в стране», — сказал Дмитрий Болкунец.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.