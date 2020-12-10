Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской 3 декабря представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время. Одной из версий стала возможность введения в Белоруссию российских военных и полицейских формирований.
«Сценарий ввода войск в Белоруссию возможен только в случае какого-то совсем уж невероятного форс-мажора. Российская политика на постсоветском пространстве после окончания Русской весны пассивна, инерционна и направлена скорее на удержание статус-кво, чем на какие-то геополитические марш-броски. Сподвигнуть Кремль на силовой сценарий может разве что какой-то совсем уж чрезвычайный аврал», — сказал политолог.
При этом он отметил, что белорусская оппозиция продолжит пугать обывателей «российской угрозой».
«То, что эти "страшилки" сегодня звучат из штаба Тихановской, вполне закономерно, учитывая, что ее окружение в основном укомплектовано антироссийски настроенными националистами», — добавил Шимов.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.