Сценарий ввода российских войск в Белоруссию возможен только в случае невероятного форс-мажора, считает белорусский политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской 3 декабря представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время. Одной из версий стала возможность введения в Белоруссию российских военных и полицейских формирований.

«Сценарий ввода войск в Белоруссию возможен только в случае какого-то совсем уж невероятного форс-мажора. Российская политика на постсоветском пространстве после окончания Русской весны пассивна, инерционна и направлена скорее на удержание статус-кво, чем на какие-то геополитические марш-броски. Сподвигнуть Кремль на силовой сценарий может разве что какой-то совсем уж чрезвычайный аврал», — сказал политолог.

Всеволод Шимов: Белоруссия без Лукашенко — это олигархическое государство типа Украины и Молдавии © vk.com, Всеволод Шимов

«То, что эти "страшилки" сегодня звучат из штаба Тихановской, вполне закономерно, учитывая, что ее окружение в основном укомплектовано антироссийски настроенными националистами», — добавил Шимов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.