Мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Виталий Граждан, который победил на минувших выборах от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнаружил в своем кабинете прослушку и скрытые камеры наблюдения. Об этом он сообщил 7 декабря в своем Facebook

Прослушка Гончарука подтверждает, что у него нет абсолютно никакой стратегии — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Мэр вызвал наряд полиции для фиксации правонарушения.

«Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной. Обращаюсь персонально к тем, кто был так глуп, что подумал, что я не проверю свой кабинет на наличие средств скрытой аудио- и видеозаписи. И хочу вас разочаровать — ваша операция в любом случае увенчалась бы провалом — я уже это заявлял и говорю еще раз: я пришел честно работать, и моя единственная цель здесь — вывести город из кризиса», — заверил Граждан.