«Вечерний сюрприз. Только что в моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно установленные скрытые камеры наблюдения и медиасервер к ним. Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено 3 камеры — 2 в моем кабинете и 1 в приемной», — написал он.
Мэр вызвал наряд полиции для фиксации правонарушения.
«Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной. Обращаюсь персонально к тем, кто был так глуп, что подумал, что я не проверю свой кабинет на наличие средств скрытой аудио- и видеозаписи. И хочу вас разочаровать — ваша операция в любом случае увенчалась бы провалом — я уже это заявлял и говорю еще раз: я пришел честно работать, и моя единственная цель здесь — вывести город из кризиса», — заверил Граждан.