Литовский депутат от партии «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис показал голого мужчину, который стоял рядом с ним во время онлайн-конференции парламентского комитета по культуре

Встреча транслировалась в прямом эфире на YouTube-аккаунте Сейма. На 13-й минуте видео за спиной Гражулиса появляется обнаженный по пояс мужчина. После этого депутат временно выключил камеру. По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, он не заметил мужчину за спиной Гражулиса, однако отметил, что не считает нормальным присутствие посторонних людей на заседаниях Сейма.

«Несомненно, другие люди могут влиять на решение депутатов. Наверное, каждый член парламента обязан следить за тем, чтобы в его доме не появлялись другие люди. Этого не может обеспечить никто, кроме члена Сейма. Он должен взять на себя ответственность за то, чтобы на заседаниях не присутствовали посторонние», — заявил он.

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