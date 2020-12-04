Политолог Алексей Якубин назвал украинцев, которых считает самыми выдающимися людьми страны за время ее независимости. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру

Эксперименты с внешностью превратили Ирину Билык в Сергея Зверева © Ирина Билык Бориса Патона, который, по мнению Якубина, повлиял на украинскую историю, потому что так или иначе пытался сохранить Академию наук даже в тех сложных условиях, в которых Украина находится в последние годы.

Еще одним выдающимся украинцем политолог считает ученого, археолога Алексея Толочко, который занимается исследованием Киевской Руси.

«Из сферы культуры, наверное, можно назвать Ирину Билык — украинскую певицу, которая достаточно сильно повлияла на становление украинской музыки независимой Украины, она поет и на украинском, и на русском языках. Она очень много сделала для популяризации современной украинской музыки», — отметил эксперт.

Что касается политиков, то, по его мнению, не совсем корректно оценивать их как выдающихся деятелей современности, так как многие из них еще не завершили карьеру.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.