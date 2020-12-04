Эксперименты с внешностью превратили Ирину Билык в Сергея Зверева
Эксперименты с внешностью превратили Ирину Билык в Сергея Зверева
© Ирина Билык
Первым эксперт назвал президента Национальной академии наук Украины, ученого Бориса Патона, который, по мнению Якубина, повлиял на украинскую историю, потому что так или иначе пытался сохранить Академию наук даже в тех сложных условиях, в которых Украина находится в последние годы.

Еще одним выдающимся украинцем политолог считает ученого, археолога Алексея Толочко, который занимается исследованием Киевской Руси.

«Из сферы культуры, наверное, можно назвать Ирину Билык — украинскую певицу, которая достаточно сильно повлияла на становление украинской музыки независимой Украины, она поет и на украинском, и на русском языках. Она очень много сделала для популяризации современной украинской музыки», — отметил эксперт.

Что касается политиков, то, по его мнению, не совсем корректно оценивать их как выдающихся деятелей современности, так как многие из них еще не завершили карьеру.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.