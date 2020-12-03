Понятие «аул» в названии населенных пунктов Казахстана может быть закреплено на законодательном уровне вместо русскоязычного термина «село». Об этом 3 декабря сообщает Sputnik Казахстан

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Сергей Ершов во время обсуждения поправок к законопроекту «Об административно-территориальном устройстве Казахстана».

По его словам, «село» происходит от славянского «пашня» и ассоциируется с понятием «поселение, жилое помещение или деревня».

«Понятие "аул" имеет исконно тюркское происхождение, позднее закрепившееся у кочевых народов и означавшее "подвижное поселение". Именно "аул" закрепился в нашем сознании как колыбель духовности и развития народа», — утверждает Сергей Ершов.

Вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов напомнил, что до 2013 года в Казахстане использовался только термин «аул». Позднее в русскоязычных текстах стали писать «село».

Алпысов предложил проконсультироваться со специалистами по ономастике и рассмотреть предложение Ершова в рамках законопроекта по расширению полномочий сельской власти.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, запускающий деятельность специальной рабочей группы по переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице.