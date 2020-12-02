В Закарпатской области Украины депутаты пели не национальный гимн Венгрии, а «молитву венгров», которая легла в его основу. Об этом сообщает 2 декабря издание "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства Венгрии в Украине

В заявлении посольства утверждается, что депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги исполнили государственный гимн Украины, а затем спели не национальный гимн Венгрии, а «молитву венгров, которой несколько сотен лет».

«Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью — который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах — намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии», — гласит заявление.

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Авторы заявления также ссылаются на на статью 6 Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине», которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

Ранее по факту исполнения депутатами гимна Служба безопасности Украины начала проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал для беседы посла Венгрии Иштвана Ийдярто.