В годовщину референдума о независимости Украины президент Владимир Зеленский предложил писать слово «независимость» с большой буквы. Об этом он заявил в Тelegram-канале 1 декабря

Он пояснил, что предлагает так сделать «в знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит».

«Впервые рассказывая детям, что такое Независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: «А что, разве может быть как-то иначе?» На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может.

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине «да», — написал Зеленский.

Гожый пояснил, почему Зеленский не хочет ничего менять © president.gov.ua

Кроме того, Зеленский призвал соотечественников вместо «фейсбук-баталий на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?» вместе приложить усилия, чтобы она стала мощной и конкурентоспособной страной.