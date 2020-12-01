Он пояснил, что предлагает так сделать «в знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит».
«Впервые рассказывая детям, что такое Независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: «А что, разве может быть как-то иначе?» На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может.
1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине «да», — написал Зеленский.
Он добавил, что «обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы» и Украина седьмой год подряд «делает все для наступления мира и возвращения своих территорий».
Кроме того, Зеленский призвал соотечественников вместо «фейсбук-баталий на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?» вместе приложить усилия, чтобы она стала мощной и конкурентоспособной страной.