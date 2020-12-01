Профессор отметил, что тем более не стоит сообщать результаты тестов лечащему врачу, так как это может повлиять на исход исследования.
При этом он подчеркнул, что имеющие место единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут провести только первые производители. По ее словам, с началом всеобщей вакцинации клинические испытания будут затруднены, поскольку люди, получающие плацебо, могут захотеть сделать прививку.