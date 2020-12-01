Участникам испытаний вакцины не стоит самостоятельно сдавать анализы на антитела, чтобы узнать о том, получили ли они препарат или плацебо. Об этом предупредил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун

Врач предупредила о проблеме при вакцинации от коронавируса на Украине © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

При этом он подчеркнул, что имеющие место единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут провести только первые производители. По ее словам, с началом всеобщей вакцинации клинические испытания будут затруднены, поскольку люди, получающие плацебо, могут захотеть сделать прививку.