«Однозначно будем приглашать (Россию. — ред.). Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины», — заявила Джапарова.
В октябре переговоры по Крыму анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что платформа призвана для координации международных усилий по защите прав крымчан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал об этой инициативе еще в июле.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.