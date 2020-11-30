Украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы. Об этом 30 ноября заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает «Радио Свобода»

«Однозначно будем приглашать (Россию. — ред.). Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины», — заявила Джапарова.

Резников рассказал, когда Украина возобновит поставки воды в Крым © скриншот LBTV Владимир Зеленский. Он отметил, что платформа призвана для координации международных усилий по защите прав крымчан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал об этой инициативе еще в июле.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.