Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом 27 февраля заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1»

Транш нам только снится. Получит ли Украина в этом году деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce"», — рассказал Марченко.

Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы, и Киеву необходимо выполнять ее условия.

Ранее в ноябре первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете страны не хватает порядка 40 млрд гривен ($1,4 млрд).

По его словам, власти намеревались ликвидировать нехватку средств за счет траншей МВФ, Всемирного банка и Евросоюза, однако денег Украине никто не даст. Депутат пояснил, что у государства есть средства только на зарплаты, пенсии, выплату внешнего долга и некоторые оборонные проекты.