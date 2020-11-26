Европейский парламент (ЕП) призвал ужесточить меры воздействия на власти Белоруссии, говорится в принятой 26 ноября резолюции ЕП, сообщил «Интерфакс»

«Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует работу Совета (ЕС) над третьим пакетом санкций, нацеленных на фирмы и олигархов, связанных с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка ЕС», — цитирует агентство резолюцию.

Не Украина. Будет ли в Белоруссии региональный раскол? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В резолюции призывают к полному замораживанию всех переводов средств ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других, правительству Белоруссии и государственным проектам.

Также европарламентарии требуют приостановить переговоры Брюсселя с Минском о приоритетах партнерства ЕС-Белоруссия до «свободных и справедливых президентских выборов».

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

Назло Батьке: Польша, Латвия и Литва вступили в борьбу за «жемчужины белорусского бизнеса» © AP, Sergei Grits Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.