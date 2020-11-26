«Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует работу Совета (ЕС) над третьим пакетом санкций, нацеленных на фирмы и олигархов, связанных с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка ЕС», — цитирует агентство резолюцию.
За нее проголосовало 613 евродепутатов, 45 были против, 11 воздержались, говорится в сообщении.
В резолюции призывают к полному замораживанию всех переводов средств ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других, правительству Белоруссии и государственным проектам.
Также европарламентарии требуют приостановить переговоры Брюсселя с Минском о приоритетах партнерства ЕС-Белоруссия до «свободных и справедливых президентских выборов».
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.