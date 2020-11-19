Экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 18 ноября в своем Facebook ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который обещал штрафовать его за нарушение карантина выходного дня

«Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета" — здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении», — написал Порошенко.

Зеленский пригрозил Порошенко штрафами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игоря Уманского, в котором экс-глава Минфина рассказал, как на Украине разворовывают бюджетные средства.

На днях во время рейдов сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что спортивный комплекс Порошенко «Пятый элемент» в Подольском районе Киева работает в обычном режиме, в то время как в стране 14–15 ноября был карантин выходного дня. По информации киевской полиции, правоохранители предупредили администрацию об ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение. В результате правоохранители составили административный протокол, по данному факту открыто уголовное дело. Полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.

Накануне Зеленский в видеообращении пригрозил Порошенко новыми штрафами, если его фитнес-клуб будет нарушать карантин выходного дня. Таким образом он пообещал вернуть в бюджет украденное предыдущей властью.