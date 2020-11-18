Случаи посягательств на объекты железной дороги заметно участились в Белоруссии в последние два месяца, чаще всего происходит блокировка путей следования, сообщает РИА Новости 18 ноября со ссылкой на пресс-службу МВД республики

«Зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. При этом чаще всего такие правонарушения фиксируются в Минской области», — цитирует агентство сообщение МВД.

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Как уточняется, большинство таких правонарушений совершается ночью.

Из-за этого страдают пассажиры: они опаздывают и получают травмы.

Кроме того, автомобилисты, которые не могут пересечь переезд из-за опущенного шлагбаума. Также нарушается график движения и грузовых составов, отметили в ведомстве и добавили, что за такие нарушения граждане могут отправиться за решетку на срок до 10 лет.