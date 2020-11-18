«Зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. При этом чаще всего такие правонарушения фиксируются в Минской области», — цитирует агентство сообщение МВД.
В основном аварийная обстановка создается после блокирования путей — вредители закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, и накладывают посторонние предметы на рельсы, говорится в сообщении.
Как уточняется, большинство таких правонарушений совершается ночью.
Из-за этого страдают пассажиры: они опаздывают и получают травмы.
Кроме того, автомобилисты, которые не могут пересечь переезд из-за опущенного шлагбаума. Также нарушается график движения и грузовых составов, отметили в ведомстве и добавили, что за такие нарушения граждане могут отправиться за решетку на срок до 10 лет.