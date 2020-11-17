Растительные соки и зеленый чай могут снижать вероятность подхватить COVID-19. Об этом сообщили ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центрального университета Ульма (Германия), результаты соответствующего исследования опубликовали на днях на bioRxiv

Коронавирус: чудо-лекарств в мире нет, но бороться можно и нужно © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В ходе научного эксперимента специалисты смешали натуральные соки из черноплодной рябины и граната со SARS-CoV-2, который и вызывает COVID-19. Эту смесь они оставляли определенное время настаиваться при комнатной температуре.

Так, ученые выявили, что сок из черноплодки убивает до 97% патогенов COVID-19 всего за 5 минут, а гранатовый сок — 80% патогенов SARS-CoV-2. Специалисты пришли к выводу, что бороться с коронавирусом помогают и другие натуральные соки, а также зеленый чай.

По мнению ученых, подобная противовирусная активность растительных продуктов может быть связана с их кислотно-щелочным балансом и полифенолами, которые оказывают влияние на вирусные белки — они нейтрализуют их действие.

Они предполагают, что полоскание горла соком из рябины, граната или зеленым чаем несколько раз в день в случае заражения COVID-19 снижает его вирусную нагрузку на организм пациента. Кроме того, это якобы предотвращает распространение инфекции в дыхательных путях и в итоге делает невозможным ее передачу другим людям.