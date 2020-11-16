ЮНЕСКО нельзя оставаться в тени в ситуациях, связанных с грубыми нарушениями ее высоких принципов и идеалов. Об этом в своей статье, посвященной 75-летию организации, написал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

Фабрика русофобии запущена: о чём говорит стратегия патриотического воспитания Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В частности, речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как "зачистка" образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка, а также наблюдаемые в Прибалтике и ряде западных государств случаи ограничения свободы слова и давления на российские СМИ», — отмечает глава МИД России.

С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине перешли на преподавание на украинском языке.

При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.