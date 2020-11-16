Несмотря на свою природную «мягкость», ЮНЕСКО временами все же следует проявлять твердый характер, уверен Сергей Лавров.
«В частности, речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как "зачистка" образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка, а также наблюдаемые в Прибалтике и ряде западных государств случаи ограничения свободы слова и давления на российские СМИ», — отмечает глава МИД России.
С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине перешли на преподавание на украинском языке.
При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.