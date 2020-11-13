«Мы не считает запреты на полёты эффективными в сдерживании пандемии», — приводятся в заявлении слова еврокомиссара по транспорту Адины Валеан.
В мае Еврокомиссия разрешила странам ЕС сохранить ограничения на перелеты, однако рекомендовать продлевать их комиссия не намерена, так как санитарные предосторожности во время путешествий оказались эффективными в борьбе с распространением вируса.
При этом ЕК рекомендует сохранить временное разрешение на продление лицензий авиакомпаниям, которые испытывают финансовые трудности. Срок действия этой меры комиссия предложила продлить на год — до 31 декабря 2021 года.
Рекомендации Еврокомиссия направила на рассмотрение Совету стран ЕС и Европарламенту.