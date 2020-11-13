Еврокомиссия назвала запреты на авиаперелеты неэффективной мерой в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК

«Мы не считает запреты на полёты эффективными в сдерживании пандемии», — приводятся в заявлении слова еврокомиссара по транспорту Адины Валеан. Не «коронавирус»: каким стало главное слово 2020 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк При этом ЕК рекомендует сохранить временное разрешение на продление лицензий авиакомпаниям, которые испытывают финансовые трудности. Срок действия этой меры комиссия предложила продлить на год — до 31 декабря 2021 года. Рекомендации Еврокомиссия направила на рассмотрение Совету стран ЕС и Европарламенту.