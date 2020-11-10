Американский видеохостинг YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом накануне начала слушаний по этому делу в Нидерландах. Фильм был загружен на канал Украина.ру

Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры. Файл был загружен на канал заранее, но должен был появиться в открытом доступе 12 ноября.

Видеорасследование было проведено украинским журналистом Андреем Лактионовым. Автор сделал акцент на версии о причастности украинских ВВС к крушению «Боинга» в 2014 году.

В частности, вопросы у создателя фильма вызвала смерть одного из главных подозреваемых по этому делу — украинского летчика Владислава Волошина. Согласно официальной версии, Волошин совершил суицид.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Для выяснения всех обстоятельств смерти летчика, подозреваемого в гибели 298 мирных граждан, было проведено журналистское расследование.

Фильм был передан в редакцию Украина.ру друзьями и соратниками журналиста. Сам же Лактионов не смог опубликовать фильм при жизни — он скончался 12 июня 2020 года.

На данный момент в сети доступен только 5-минутный трейлер фильма.

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году должны возобновиться 12 ноября 2020 года.