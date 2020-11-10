Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры. Файл был загружен на канал заранее, но должен был появиться в открытом доступе 12 ноября.
Видеорасследование было проведено украинским журналистом Андреем Лактионовым. Автор сделал акцент на версии о причастности украинских ВВС к крушению «Боинга» в 2014 году.
В частности, вопросы у создателя фильма вызвала смерть одного из главных подозреваемых по этому делу — украинского летчика Владислава Волошина. Согласно официальной версии, Волошин совершил суицид.
Обстоятельства и реальные причины его гибели остаются неустановленными, т.к. тело летчика было кремировано в считанные часы. Дело официально закрыто украинскими властями.
Для выяснения всех обстоятельств смерти летчика, подозреваемого в гибели 298 мирных граждан, было проведено журналистское расследование.
Фильм был передан в редакцию Украина.ру друзьями и соратниками журналиста. Сам же Лактионов не смог опубликовать фильм при жизни — он скончался 12 июня 2020 года.
На данный момент в сети доступен только 5-минутный трейлер фильма.
Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году должны возобновиться 12 ноября 2020 года.