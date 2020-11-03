Экономические санкции, принятые в отношении Лукашенко и его окружения, могут нанести ему серьезный удар и сильно «пощекотать нервы», считает российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

По мнению политолога, в случае введения санкций, у Белоруссии могут возникнуть проблемы, к примеру, с экономической помощью от МВФ, так как Штаты имеют влияние в этой области.

«США могут призвать европейских партнеров заблокировать, например, финансовую деятельность некоторых белорусских организаций. Так уже было в 2008 году, когда США ввели санкции в отношении ряда компаний, связанных с Лукашенко и его окружением. Если они сейчас нечто подобное сделают, то это будет сильный удар по Александру Лукашенко. Например, заблокируют деятельность компаний нескольких ближайших к Лукашенко олигархов, которые занимаются продажей оружия, нефти. Или, например, призовут европейских партнеров ввести торговое эмбарго на покупку нефтепродуктов у Беларуси, калийных удобрений», — сказал эксперт.

«Трамп как-то очень нейтрально к этому всему относился, а Байден и его окружение могут сильно пощекотать нервы Лукашенко, учитывая что и посол новый скоро должен прибыть, и к Лукашенко в Америке негативное отношение со стороны всей политической элиты страны — его давно называют диктатором, давно хотят от него избавиться, но пока никак не получается», — добавил политолог.

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