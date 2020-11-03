«Что касается политического кризиса — я этого не боюсь. Я поступал как президент, защищая государство Украина. Это первое. Второе, что касается узурпации власти — я никого из этих судей полтора года не знал. Я не видел, я не знал их фамилий. Я не общался. Я общался только с председателем Конституционного суда, и это правда, которому я сказал, — есть красные линии для украинского общества, если мы не хотим вернуться из-за ваших решений назад на 10 лет в прошлое», — подчеркнул Зеленский.
В частности, речь идет о важности реформ, касающихся Высшего антикоррупционного суда, земельной реформы и банковской реформы.
На прошлой неделе Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия всего состава Конституционного суда со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, что решение КС является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».