Президент Украины Владимир Зеленский очертил для председателя Конституционного суда Александра Тупицкого «красные линии», которые нельзя переходить. Об этом глава государства заявил 2 ноября в эфире ICTV

Слуги народа поддержат законопроект Зеленского о роспуске судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, речь идет о важности реформ, касающихся Высшего антикоррупционного суда, земельной реформы и банковской реформы.

На прошлой неделе Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия всего состава Конституционного суда со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, что решение КС является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».