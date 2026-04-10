Украинским фермерам грозит разорение
Украинским фермерам грозит разорение - 10.04.2026 Украина.ру
Украинским фермерам грозит разорение
Война на Ближнем Востоке ударила по украинским фермерам — агроэкспорт может упасть на 40%. Об этом 10 апреля сообщает агентство Reuters
2026-04-10T19:15
2026-04-10T19:15
2026-04-10T19:15
По данным агентства, главными вызовами, с которыми столкнулись украинские аграрии с началом войны на Ближнем Востоке, стали удорожание топлива и минеральных удобрений. Фермеры ожидают, что их производственные затраты в этом году возрастут на 10-30% в краткосрочной перспективе, а если операция против Ирана быстро не закончится, то могут взлететь на 60%. По прогнозам специалистов отрасли, поэтому экспортный аграрный потенциал Украины в этом году уже снизился на 15-20% и, если ситуация будет продолжаться, может упасть на 40%. В то же время, российские фермеры имеют доступ к дешевым внутренним запасам топлива и удобрениям, которые украинцы вынуждены импортировать. Это может привести к тому, что Россия извлечет выгоду, забрав у Украины долю на мировом агрорынке.Что ждет Украину: Почему Украина скоро кончится: данные демографов
ближний восток
украина
иран
новости, ближний восток, украина, иран, reuters
Новости, Ближний Восток, Украина, Иран, Reuters
Украинским фермерам грозит разорение
Война на Ближнем Востоке ударила по украинским фермерам — агроэкспорт может упасть на 40%. Об этом 10 апреля сообщает агентство Reuters
По данным агентства, главными вызовами, с которыми столкнулись украинские аграрии с началом войны на Ближнем Востоке, стали удорожание топлива и минеральных удобрений.
Фермеры ожидают, что их производственные затраты в этом году возрастут на 10-30% в краткосрочной перспективе, а если операция против Ирана быстро не закончится, то могут взлететь на 60%.
По прогнозам специалистов отрасли, поэтому экспортный аграрный потенциал Украины в этом году уже снизился на 15-20% и, если ситуация будет продолжаться, может упасть на 40%.
В то же время, российские фермеры имеют доступ к дешевым внутренним запасам топлива и удобрениям, которые украинцы вынуждены импортировать. Это может привести к тому, что Россия извлечет выгоду, забрав у Украины долю на мировом агрорынке.