В воинской части ВСУ забили до смерти мобилизованного украинца

В воинской части 425-го отдельного штурмового полка "Скала" через неделю после мобилизации скончался 46-летний Иван Терентьев. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-10T21:20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Мужчину мобилизовали 20 февраля. 25 февраля он попал в воинскую часть А4862, где через три дня умер. Известие об этом родные получили только через неделю. В справке о причине смерти указано: "Кардиомиопатия, неуточнена". Родные Ивана утверждают, что ранее мужчина никогда не жаловался на проблемы с сердцем.Ивана еще не похоронили, поскольку семья пытается получить разрешение на проведение повторной независимой экспертизы. Военная часть, по словам родственников, на контакты не идет.Ранее уведомлялось, что в Александровке Кировоградской области водитель врезался в автомобиль территориального центра комплектования, чтобы освободить задержанного призывника. На блокпосту сотрудники ТЦК задержали мужчину. По дороге в центр комплектования их микроавтобус догнал автомобиль Mercedes-Benz, который "подрезал" машину сотрудников ТЦК.Из иномарки вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином. Он требовал отпустить задержанного призывника, угрожая поджогом служебного автомобиля ТЦК. Призывника отпустили, но уже через 10 минут автомобиль его спасителя остановили полицейские.Также сообщалось, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. От Генерального штаба ВСУ инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти - Украинец отбил призывника, угрожая ТЦК канистрой с бензином.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

