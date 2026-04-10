В воинской части ВСУ забили до смерти мобилизованного украинца - 10.04.2026 Украина.ру
В воинской части ВСУ забили до смерти мобилизованного украинца
В воинской части 425-го отдельного штурмового полка "Скала" через неделю после мобилизации скончался 46-летний Иван Терентьев. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-10T21:20
2026-04-10T23:10
Мужчину мобилизовали 20 февраля. 25 февраля он попал в воинскую часть А4862, где через три дня умер. Известие об этом родные получили только через неделю. В справке о причине смерти указано: "Кардиомиопатия, неуточнена". Родные Ивана утверждают, что ранее мужчина никогда не жаловался на проблемы с сердцем.Ивана еще не похоронили, поскольку семья пытается получить разрешение на проведение повторной независимой экспертизы. Военная часть, по словам родственников, на контакты не идет.Ранее уведомлялось, что в Александровке Кировоградской области водитель врезался в автомобиль территориального центра комплектования, чтобы освободить задержанного призывника. На блокпосту сотрудники ТЦК задержали мужчину. По дороге в центр комплектования их микроавтобус догнал автомобиль Mercedes-Benz, который "подрезал" машину сотрудников ТЦК.Из иномарки вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином. Он требовал отпустить задержанного призывника, угрожая поджогом служебного автомобиля ТЦК. Призывника отпустили, но уже через 10 минут автомобиль его спасителя остановили полицейские.Также сообщалось, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. От Генерального штаба ВСУ инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти - Украинец отбил призывника, угрожая ТЦК канистрой с бензином.
В воинской части ВСУ забили до смерти мобилизованного украинца

21:20 10.04.2026 (обновлено: 23:10 10.04.2026)
 
В воинской части 425-го отдельного штурмового полка "Скала" через неделю после мобилизации скончался 46-летний Иван Терентьев. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Мужчину мобилизовали 20 февраля. 25 февраля он попал в воинскую часть А4862, где через три дня умер. Известие об этом родные получили только через неделю.
В справке о причине смерти указано: "Кардиомиопатия, неуточнена". Родные Ивана утверждают, что ранее мужчина никогда не жаловался на проблемы с сердцем.
Сестра погибшего заявила: "Это явно травматическая смерть. Полтела синее просто. Ключица, ребра сломанные, шея повернута. На левой руке следы капельницы. Как нам сказали, это оказывали какую-то помощь. Колени разодраны, словно его волокли. Очень непонятная ситуация".
Ивана еще не похоронили, поскольку семья пытается получить разрешение на проведение повторной независимой экспертизы. Военная часть, по словам родственников, на контакты не идет.
Ранее уведомлялось, что в Александровке Кировоградской области водитель врезался в автомобиль территориального центра комплектования, чтобы освободить задержанного призывника.
На блокпосту сотрудники ТЦК задержали мужчину. По дороге в центр комплектования их микроавтобус догнал автомобиль Mercedes-Benz, который "подрезал" машину сотрудников ТЦК.
Из иномарки вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином.
Он требовал отпустить задержанного призывника, угрожая поджогом служебного автомобиля ТЦК.
Призывника отпустили, но уже через 10 минут автомобиль его спасителя остановили полицейские.
Также сообщалось, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.
Украинские националисты жестоко расправились с восставшими.
От Генерального штаба ВСУ инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти - Украинец отбил призывника, угрожая ТЦК канистрой с бензином.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
