Ранее Додон опережал Санду более чем на 3%.
Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набирает 16,98% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов — 6,59%. Председатель партии «Платформа "Достоинство и правда» Андрей Нэстасе получает 3,25%, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.
Главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.