Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента республики с 35,42% голосов. Она обходит действующего президента Игоря Додона, у которого 33,16%, свидетельствуют данные 99,02% протоколов с избирательных участков

Выдрин назвал серьезную ошибку Майи Санду: «Барби» выбрала не того «Кена» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набирает 16,98% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов — 6,59%. Председатель партии «Платформа "Достоинство и правда» Андрей Нэстасе получает 3,25%, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.

Главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.