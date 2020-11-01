Центризбирком Молдавии признал выборы президента республики состоявшимися. Об этом 1 ноября сообщается на сайте ЦИК Молдавии

Сегодня Молдавия выбирает президента и решает, куда двигаться дальше - на Запад или Восток © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На высший пост в государстве претендуют восемь кандидатов. Основная борьба за президентское кресло развернулась между действующим президентом страны Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии «Действие и солидарность» Майей Санду.

Ранее Додон заявил, что власти Молдавии представят концепцию урегулирования приднестровского конфликта, которая позволит в ближайшие четыре года объединить страну.