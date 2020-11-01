По данным ЦИК, явка на выборах главы государства в воскресенье, 1 октября, составила 33,33%. К пяти часм вечера проголосвать успели свыше 940 тысяч избирателей.
На высший пост в государстве претендуют восемь кандидатов. Основная борьба за президентское кресло развернулась между действующим президентом страны Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии «Действие и солидарность» Майей Санду.
Ранее Додон заявил, что власти Молдавии представят концепцию урегулирования приднестровского конфликта, которая позволит в ближайшие четыре года объединить страну.