Несколько недель после голосования на выборах президента ситуация в США будет неопределенной, поэтому вопрос с Белоруссией будет решаться в лучшем случае в январе следующего года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко будет два с половиной месяца до инаугурации президента США, которая состоится 20 января.

Джо Байден, если станет хозяином Белого дома, скорее всего, будет делать ставку на поддержку лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

«У Лукашенко, если он понимает тайминги, что не факт, есть два с половиной месяца, чтобы перехватить эту повестку. Например, выпустить Бабарико и договариваться с ним. Потому что когда в полную силу придет Байден, ситуация может серьезно измениться», — сказал эксперт.

Дмитрий Абзалов полагает, что если президентом останется Трамп, то пространство у Лукашенко для маневра расширится, победа же Байдена для него может означать серьезные проблемы

«У него есть выбор между жестким давлением со стороны администрации США или попыткой договариваться с оппозиционерами, включая более или менее не антироссийских. Это важный стимулирующий фактор, чтобы Лукашенко начал менять систему и перехватывать повестку», — считает эксперт.

Когда придет Байден, сделать это будет значительно труднее. Если ничего не делать до 20-го числа, с санкционной мегамашиной бороться будет крайне сложно, а с нефтью у Белоруссии, в отличие от Венесуэлы, не очень хорошо, сказал Дмитрий Абзалов.

Полностью интервью будет опубликовано на нашем сайте.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.