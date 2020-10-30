Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал оскорбительный пост в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Запись появилась на официальной странице бойца в Instagram 30 октября

Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризма © REUTERS, Eric Gaillard

Таким образом борец отреагировал на слова французского президента, назвавшего «исламским террористическим актом» убийство учителя Самуэя Пати, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.

Примечательно, что «лайк» под этой записью поставил украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик.