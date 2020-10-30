Белорусский политолог

Вячеслав Рафэкович Дианов родился 4 марта 1987 в Праге в семье русского и уроженки Белоруссии. Не женат.

Получил специальность инженера по деревообработке. Магистр технических наук и политологии.

На парламентских выборах 2009 года был доверенным лицом кандидата в депутаты Алеся Михалевича.

На выборах 2010 года — доверенное лицо кандидата в президенты Ярослава Романчука.

После «Плошчы-2010» был вынужден покинуть Белоруссию, опасаясь преследования.

С 2009 года по 2011 год — председатель общественного объединения «Движение будущего».

С 2011 по 2012 год один из главных координаторов РЧСС («Революция через социальную сеть»).

В 2012 году получил статус политического беженца в Польше.

С 2012 по 2014 год председатель фонда «Интеграционный мост».

В 2014 году выступил против Майдана и осудил русофобию на Украине.

Неоднократно высказывался за признание Белоруссией независимости ЛНР и ДНР, а также требовал от властей признать территорию Крыма частью Российской Федерации.

На данный момент занимается публицистической деятельностью.