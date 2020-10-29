По его словам, даже в западных областях Белоруссии, где проходят протесты сторонников оппозиции, уровень поддержки Лукашенко был больше половины.
«Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики. За месяцы протестных стояний и столкновений с белорусской милицией белорусскому населению стало понятно, что у этих людей нет положительной программы», — объяснил эксперт.
Как показывают исследования российских социологов, интерес к протестным акциям на востоке страны кратно ниже, чем на западе и в Минске.
Восток Белоруссии, который в большей степени завязан на Россию, гораздо менее подвержен протестным волнениям, добавил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.