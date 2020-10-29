У Александра Лукашенко есть масса недостатков, но очевидно, что именно он является гарантом экономической состоятельности и безопасности Белоруссии, и белорусы это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

«Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики. За месяцы протестных стояний и столкновений с белорусской милицией белорусскому населению стало понятно, что у этих людей нет положительной программы», — объяснил эксперт.

Как показывают исследования российских социологов, интерес к протестным акциям на востоке страны кратно ниже, чем на западе и в Минске.

Восток Белоруссии, который в большей степени завязан на Россию, гораздо менее подвержен протестным волнениям, добавил Алексей Зубец.

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Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.