Он рассказал, как встречался с Додоном и высказывал ему свою позицию о том, что многовекторность хороша в период глобального затишья, однако в геополитике затишье бывает крайне редко.
«Если Игорь Николаевич [Додон] это поймет, то сможет победить и, главное, выстоять против готовящегося "майдана"… Главное Додону — понять: «С кем вы, мастера политики?». Тут ситуация почти зеркальна белорусской», — отметил Выдрин.
Он добавил, что Додону повезло: США заняты собственными выборами и отвлечены от «шарповской блажи в третьих странах», главный спонсор его оппонентов Владимир Плахотнюк находится в розыске, а закрытые границы из-за коронавируса осложняют вмешательство европейских «партнеров».
Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Додон лидирует среди претендентов на пост главы государства, но если он не сможет одержать победу в первом туре, то во втором может встретиться с ориентированной на Запад Майей Санду.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.