Президент Молдавии Игорь Додон сможет победить на выборах, если осознает, что политика многовекторности несостоятельна в нынешних условиях. Об этом политолог и политический философ Дмитрий Выдрин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Демократии на вас нет!», или как США готовят революцию в Молдавии © РИА Новости, Мирослав Ротарь/Sputnik | Перейти в фотобанк

«Если Игорь Николаевич [Додон] это поймет, то сможет победить и, главное, выстоять против готовящегося "майдана"… Главное Додону — понять: «С кем вы, мастера политики?». Тут ситуация почти зеркальна белорусской», — отметил Выдрин.

Он добавил, что Додону повезло: США заняты собственными выборами и отвлечены от «шарповской блажи в третьих странах», главный спонсор его оппонентов Владимир Плахотнюк находится в розыске, а закрытые границы из-за коронавируса осложняют вмешательство европейских «партнеров».

Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Додон лидирует среди претендентов на пост главы государства, но если он не сможет одержать победу в первом туре, то во втором может встретиться с ориентированной на Запад Майей Санду.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.