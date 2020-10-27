НАК «Нафтогаз Украины» поднял цены для потребителей в ноябре на 35%, говорится в сообщении на сайте компании

Правительство страны ранее отменило госрегулирование цен на газ, позволив «Нафтогазу» формировать их на основе стоимости импортного голубого топлива.

«Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», — сказано в публикации.

Чтобы все было как в Европе: украинцев готовят к росту тарифов на свет и газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, до Майдана украинская власть продавала газ населению по 680 грн за тысячу кубометров, почти в 10 раз дешевле нынешних тарифов. Этого удавалось достичь, смешивая газ украинской добычи с импортным.

После госпереворота 2014 года тарифы начали расти, и в 2018 году стоимость газа для населения составляла около 10 тыс. грн за тысячу кубометров.

Так что рост цен на газ продолжится — нынешние относительно низкие цены связаны с падением спроса на газ из-за кризиса, вызванного коронавирусом, и с восстановлением мировой экономики.