Киев начнет подавать воду в Крым только после того, как установит свой контроль над полуостровом, сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности 23 октября

Засушливый весенне-летний период и отсутствие достаточного количества осадков в нынешнем году в Крыму привели к дефициту питьевой воды.

«Никакой подачи воды до полной деоккупации в Крым со стороны Украины не будет. Никаких переговоров мы не ведем на эту тему ни официально, ни неофициально, никак», — сказал Резников.

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.