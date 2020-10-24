Засушливый весенне-летний период и отсутствие достаточного количества осадков в нынешнем году в Крыму привели к дефициту питьевой воды.
«Никакой подачи воды до полной деоккупации в Крым со стороны Украины не будет. Никаких переговоров мы не ведем на эту тему ни официально, ни неофициально, никак», — сказал Резников.
По его словам, Россия способна собственными силами обеспечивать потребности Крыма в водообеспечении.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.