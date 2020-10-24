Вице-премьер Украины Алексей Резников призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по Донбассу и Крыму в ходе выступления в эфире телеканала «Украина» 23 октября

С таким заявлением Резников обратился к супруге экс-кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Веронике.

«Будьте готовы, что вы должны четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским», — сказал он.

Цепкало ответила, что для ее страны сейчас более актуальны внутренние проблемы государства, но добавила, что оппозиция высказалась бы по вопросам Крыма и Донбасса, если бы Киеву это помогло их решить.

Супруга экс-кандидата подчеркнула, что для Белоруссии одинаково важны отношения и с Россией, и с Украиной. В этих словах Резников услышал, что «война в Донбассе — это отношения Украины с Россией», за что и поблагодарил Цепкало.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, победу главы государства Александра Лукашенко оппозиция считает подтасованной.

Валерий Цепкало — один из лидеров белорусской оппозиции, однако на выборах в 1994 году руководил предвыборным штабом Лукашенко, а позже работал первым заместителем министра иностранных дел страны и послом Белоруссии в США.

В мае 2020 года Цепкало заявил о своем выдвижении в президенты, однако ему было отказано в регистрации на основании того, что часть подписей признали недействительными. В июле он вместе с семьей покинул Белоруссию на фоне расследования уголовного дела.