«Речь идёт о МСТАх Б, "тюльпанах", гаубицах Д30, "смерчах" — для понимания калибра. Только через Мариуполь за два дня проследовало четыре колонны; наблюдается движение через Красноармейск и Краматорск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перемещения не связаны с плановой ротацией.
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу на заседании 22 июля согласовала условия бессрочного и всеобъемлющего перемирия, которое вступило в силу с полуночи 27 июля.
Перемирие вводит запрет на огонь из любого оружия, в том числе снайперского. Кроме того, запрещаются разведывательно-диверсионные действия и полеты БПЛА, кроме тех, которые используют представители ОБСЕ.