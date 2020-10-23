На подступах к линии соприкосновения замечено оживление – украинские силовики перебрасывают танки, артиллерию и личный состав в направлении передовой на различных участках. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на командира подразделения «Восток» Александра Ходаковского

«Речь идёт о МСТАх Б, "тюльпанах", гаубицах Д30, "смерчах" — для понимания калибра. Только через Мариуполь за два дня проследовало четыре колонны; наблюдается движение через Красноармейск и Краматорск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перемещения не связаны с плановой ротацией.

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Перемирие вводит запрет на огонь из любого оружия, в том числе снайперского. Кроме того, запрещаются разведывательно-диверсионные действия и полеты БПЛА, кроме тех, которые используют представители ОБСЕ.